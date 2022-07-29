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24 минуты назад

В Подмосковье ураган сдул с дороги грузовик

News.ru

В Сергиевом Посаде мощный ветер сдул с дороги грузовой автомобиль, в результате чего тот врезался в припаркованную легковушку. Кадры июльской непогоды в Подмосковье опубликовал Telegram-канал «Мослента».

В Подмосковье ураган сдул с дороги грузовик
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Через несколько секунд после столкновения, ураганный ветер сорвал с грузовика металлическую накладку, которая отлетела в сторону проходившей мимо женщины, чудом не задев ее.

Ранее в забайкальском селе Тарбагатай сильный ураган нанес ущерб более чем 500 домам. Стихия повредила не только жилые помещения, но и социальные объекты. Были повреждены котельные, водокачки и линии электропередачи, из-за чего жители остались без воды и света.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов накануне предупредил москвичей о сильнейшем грозовом шторме. Он рекомендовал жителям столицы внимательнее выбирать маршруты следования и не парковаться близко к деревьям.

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