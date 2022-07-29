Политолог Федута признал вину в заговоре по захвату власти

В публикации отмечается, что Минский областной суд в пятницу, 29 июля, приступил к рассмотрению уголовного дела о заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти в закрытом режиме, но затем его продолжили в открытом формате.

Ранее следственное управление Комитета госбезопасности Белоруссии (КГБ) завершило предварительное расследование уголовного дела о заговоре с целью захвата власти. Как заявили в КГБ, по данному делу в качестве обвиняемых привлечены пять человек. Среди них — юрист Юрий Зенкович, председатель оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев, белорусский политолог Александр Федута, экс-сотрудница фирмы Зенковича Ольга Голубович и дальнобойщик из Нарочи Денис Кравчук. Дело после ознакомления с ним обвиняемых и их адвокатов передано в белорусскую Генпрокуратуру для направления в суд, уточнили в комитете.