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52 минуты назад

Замкомандующего Южного ВО Воронова заподозрили в трате средств Минобороны в личных целях

Газета.Ruиещё 2

Представитель Южного окружного военного суда заявил, что заместитель командующего Южного военного округа по материально-техническому обеспечению Виктор Воронов подозревается в использовании около двух миллионов рублей средств Министерства обороны Российской Федерации для благоустройства своего земельного участка и дома.

Замкомандующего Южного ВО заподозрили в трате средств Минобороны в личных целях
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

Об этом сообщает РИА "Новости".

В публикации отмечается, что 1 августа суд планирует рассмотреть жалобу на постановление Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда об избрании генерал-лейтенанту Воронову меры пресечения в виде заключения под стражу. Воронов подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, взяточничестве и подстрекательстве к мошенничеству.

Ранее в пресс-службе МВД по Башкирии заявили, что силовики задержали замначальника полиции по оперативной работе в регионе в рамках оперативного сопровождения уголовного дела. В публикации отмечается, что "все имеющиеся сведения МВД по Республике Башкортостан в установленном порядке переданы в Главное управление собственной безопасности МВД России".

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