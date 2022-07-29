Замкомандующего Южного ВО заподозрили в трате средств Минобороны в личных целях

Представитель Южного окружного военного суда заявил, что заместитель командующего Южного военного округа по материально-техническому обеспечению Виктор Воронов подозревается в использовании около двух миллионов рублей средств Министерства обороны Российской Федерации для благоустройства своего земельного участка и дома.
Об этом сообщает РИА "Новости".
В публикации отмечается, что 1 августа суд планирует рассмотреть жалобу на постановление Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда об избрании генерал-лейтенанту Воронову меры пресечения в виде заключения под стражу. Воронов подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, взяточничестве и подстрекательстве к мошенничеству.
Ранее в пресс-службе МВД по Башкирии заявили, что силовики задержали замначальника полиции по оперативной работе в регионе в рамках оперативного сопровождения уголовного дела. В публикации отмечается, что "все имеющиеся сведения МВД по Республике Башкортостан в установленном порядке переданы в Главное управление собственной безопасности МВД России".