Подавший сигнал ЧС пассажирский Boeing направился в аэропорт вылета

Пассажирский Boeing-737 авиакомпании Utair, который подал аварийный сигнал, лег на обратный курс. Как сообщают источники ТАСС в авиационных службах, самолет рейса Грозный — Москва возвращается в столицу Чечни.
Самолет ненадолго пропал с карт Flightradar, однако теперь снова появился на ней.
Напомним, что днем 29 июля самолет подал сигнал о чрезвычайном происшествии и снизил высоту до 3 тыс. метров. Причина подачи аварийного сигнала пока неизвестна.
Ранее, 27 июля, пассажирский Boeing-777 рейса Москва — Южно-Сахалинск совершил аварийную посадку из-за спущенного шасси. Незадолго перед посадкой пилоты обнаружили, что одно из четырех колес основной стойки повреждено. Пилотам удалось успешно приземлиться и никто из пассажиров и экипажа не пострадал.