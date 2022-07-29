Подавший сигнал ЧС пассажирский Boeing направился в аэропорт вылета

Пассажирский Boeing-737 авиакомпании Utair, который подал аварийный сигнал, лег на обратный курс. Как сообщают источники ТАСС в авиационных службах, самолет рейса Грозный — Москва возвращается в столицу Чечни.

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Самолет ненадолго пропал с карт Flightradar, однако теперь снова появился на ней.

Напомним, что днем 29 июля самолет подал сигнал о чрезвычайном происшествии и снизил высоту до 3 тыс. метров. Причина подачи аварийного сигнала пока неизвестна.