В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
1 час назад

Подавший сигнал ЧС пассажирский Boeing направился в аэропорт вылета

Никита Бородкин

Пассажирский Boeing-737 авиакомпании Utair, который подал аварийный сигнал, лег на обратный курс. Как сообщают источники ТАСС в авиационных службах, самолет рейса Грозный — Москва возвращается в столицу Чечни.

Подавший сигнал ЧС пассажирский Boeing направился в аэропорт вылета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самолет ненадолго пропал с карт Flightradar, однако теперь снова появился на ней.

Напомним, что днем 29 июля самолет подал сигнал о чрезвычайном происшествии и снизил высоту до 3 тыс. метров. Причина подачи аварийного сигнала пока неизвестна.

Ранее, 27 июля, пассажирский Boeing-777 рейса Москва — Южно-Сахалинск совершил аварийную посадку из-за спущенного шасси. Незадолго перед посадкой пилоты обнаружили, что одно из четырех колес основной стойки повреждено. Пилотам удалось успешно приземлиться и никто из пассажиров и экипажа не пострадал.

Происшествия,Ютэйр,Boeing,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители