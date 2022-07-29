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37 минут назад

Летящий из Грозного в Москву Boeing подал сигнал ЧС

Елена Прошина

Boeing 737 компании Utair рейса ГрозныйМосква подал сигнал о чрезвычайном происшествии. Об этом со ссылкой на данные мониторингового сервиса Flightradar сообщает «КП».

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах, сейчас борт находится над Каспийским морем — воздушное судно снизило высоту до 3 тыс. метров. Причина, по которой подан аварийный сигнал, пока неизвестна.

Напомним, что 27 июля пассажирский Boeing-777 рейса Москва — Южно-Сахалинск совершил аварийную посадку из-за спущенного шасси. Незадолго перед посадкой пилоты обнаружили, что одно из четырех колес основной стойки повреждено.

Вылетевший из Москвы Sukhoi Superjet подал сигнал тревоги

Информация была передана в МЧС, однако пилотам удалось успешно приземлиться — никто из 386 пассажиров и 13 членов экипажа не пострадал. Причины происшествия выясняются.

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