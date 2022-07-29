Boeing 737 компании Utair рейса Грозный — Москва подал сигнал о чрезвычайном происшествии. Об этом со ссылкой на данные мониторингового сервиса Flightradar сообщает «КП».

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах, сейчас борт находится над Каспийским морем — воздушное судно снизило высоту до 3 тыс. метров. Причина, по которой подан аварийный сигнал, пока неизвестна.

Напомним, что 27 июля пассажирский Boeing-777 рейса Москва — Южно-Сахалинск совершил аварийную посадку из-за спущенного шасси. Незадолго перед посадкой пилоты обнаружили, что одно из четырех колес основной стойки повреждено.