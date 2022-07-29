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53 минуты назад

Из Останкинской телебашни эвакуировали людей из-за угрозы взрыва

Никита Бородкин

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на Останкинской башне. Как сообщает телеканал «360», предположительно, аноним решил «пошутить».

Из Останкинской телебашни эвакуировали людей из-за угрозы взрыва
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из строения эвакуировали 60 человек, однако телебашня продолжает штатно работать. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, что 27 июля неизвестный позвонил в службу «112» и сообщил о минировании всего метрополитена Нижнего Новгорода. Полиция и кинологи не обнаружили каких-либо взрывных устройств ни на одной из 15 станций и метро продолжило штатную работу.

В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области уточнили, что по факту происшествия было возбуждено уголовное дело, злоумышленника разыскивают, по ст. 207 УК РФ им грозит тюремное заключение на срок от трех до пяти лет.

Происшествия,МВД России,
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