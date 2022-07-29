Из Останкинской телебашни эвакуировали людей из-за угрозы взрыва

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на Останкинской башне. Как сообщает телеканал «360», предположительно, аноним решил «пошутить».

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Из строения эвакуировали 60 человек, однако телебашня продолжает штатно работать. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, что 27 июля неизвестный позвонил в службу «112» и сообщил о минировании всего метрополитена Нижнего Новгорода. Полиция и кинологи не обнаружили каких-либо взрывных устройств ни на одной из 15 станций и метро продолжило штатную работу.