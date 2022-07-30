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35 минут назад

Mash: норвежский консул Эллингсен устроила скандал в отеле и заявила о ненависти к русским

Газета.Ruиещё 3

Норвежский консул Элисабет Эллингсен устроила конфликт в мурманском отеле, когда ей сказали дождаться окончания уборки в номере. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, консул выкрикивала, что «ненавидит русских и привыкла к чистым номерам из Скандинавии».

Теперь полиция начала проверку высказываний Эллингсен. Как отмечает Mash, чиновнице грозит уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

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Ранее стало известно, что МИД России высылает эстонского дипломата на фоне шпионского скандала. В начале июля 2021 года ФСБ задержала Марта Лятте — консула Эстонии в Санкт-Петербурге. Его поймали с поличным при получении от россиянина секретных документов.

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