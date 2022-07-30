Норвежский консул Элисабет Эллингсен устроила конфликт в мурманском отеле, когда ей сказали дождаться окончания уборки в номере. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, консул выкрикивала, что «ненавидит русских и привыкла к чистым номерам из Скандинавии».

Теперь полиция начала проверку высказываний Эллингсен. Как отмечает Mash, чиновнице грозит уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».