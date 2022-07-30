Норвежский консул Элисабет Эллингсен устроила конфликт в мурманском отеле, когда ей сказали дождаться окончания уборки в номере. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации издания, консул выкрикивала, что «ненавидит русских и привыкла к чистым номерам из Скандинавии».
Теперь полиция начала проверку высказываний Эллингсен. Как отмечает Mash, чиновнице грозит уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
Ранее стало известно, что МИД России высылает эстонского дипломата на фоне шпионского скандала. В начале июля 2021 года ФСБ задержала Марта Лятте — консула Эстонии в Санкт-Петербурге. Его поймали с поличным при получении от россиянина секретных документов.