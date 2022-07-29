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52 минуты назад

Смертельный пожар в московском хостеле: что могло привести к трагедии

Семён Капранов
Константин Кузнецов эксперт

Ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов в разговоре с "Рамблером" прокомментировал произошедший в ночь на 29 июля в хостеле на юге Москвы пожар с восемью погибшими и рассказал о факторах, которые могли привести к трагедии.

В вопросе, связанном с безопасностью постояльцев хостела, есть небольшой нюанс. Когда вы годами живете в своей квартире, вы знаете расположение эвакуационных выходов, знаете специфику своего дома - где расположены лестничные клетки, где лифтовые холлы. То есть вам все известно. А посетители хостела могут приехать туда в три часа ночи, им выдают ключ, заселяют в комнату. И человек даже примерно себе не представляет, как организовано это помещение. Поэтому именно из этих соображений к местам временного проживания предъявляются особые требования.

Решетки на окнах допускаются, они не запрещены. Но к ним есть существенное требование: решетки должны открываться изнутри без ключа. Это не очень вяжется с требованиями по контртеррористическим процедурам, но тем не менее нормы пожарной безопасности диктуют именно так.

О том, что касается эвакуационных выходов. Уж не знаю почему, но это общая беда всех подобных заведений. Там почему-то по дороге устраивают всякие кладовки, хламовники, соответственно, это существенно мешает эвакуации. Особенно когда человек не знает ни месторасположение эвакуационных путей, ни их специфики. Конечно, это приводит к печальным последствиям.

На любом объекте общественной деятельности приказом руководителя должен быть назначен ответственный за пожарную безопасность. На бензоколонке, в магазинчике, в маленькой гостинице - везде. Любой, кто осуществляет общественную деятельность, обязан иметь такого ответственного. И должна быть разработана инструкция по мерам пожарной безопасности. Этот ответственный расписывается, что он ознакомлен с этой инструкцией, и обязуется неукоснительно ее соблюдать. В этой инструкции написано, что периодически необходимо проверять состояние и эвакуационных выходов, и средств первичного пожаротушения, и средств автоматического контроля за пожарной безопасностью, закрывание противопожарных дверей и так далее. Трудно сказать, кто там был ответственным, но руководитель был обязан приказом назначить такого человека и периодически проверять его деятельность.

Государственный пожарный надзор проводит плановые и внеплановые проверки. Правда сейчас из-за особых экономических условий эти плановые и внеплановые проверки существенно сокращены, дабы облегчить нагрузку на бизнес. Но тем не менее они все равно планируются, проводятся. В зависимости от опасности объекта они проводятся с разной периодичностью. Некоторые - раз в год, некоторые - чаще. Некоторые объекты проверяют только раз в семь лет. Есть такой регламент, он называется риск-ориентированный подход к обеспечению пожарной безопасности объектов. В нем четко прописано, какие объекты и в какой срок проверяются. Это имеет статут руководящего документа.

Согласно предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы энергосети. Это означает, что была неестественная нагрузка на электрические сети. Представьте себе, что в одну розетку через удлинитель одновременно включили электрический чайник, стиральную машину, микроволновую печь, то есть очень мощных потребителей. У питающего кабеля есть определенное сечение. Из курса физики несложно посчитать, какое предельное оно может быть для определенной нагрузки. Поэтому в бытовых помещениях прокладывается не очень толстый кабель. А, например, на энергетических комплексах кабели толщиной с руку. Так вот несоответствие потребительской нагрузки на существующую электрическую сеть называется "аварийной эксплуатацией электроустановки". Она сколько-то времени в этом режиме работает, у хороших электроустановок срабатывает режим аварийного отключения, но его, в сущности, можно обойти. Поэтому, скорее всего, так и делали. Автомат отщелкивался, его подключали снова, соответственно, шла нагрузка на электрическую сеть, и в какой-то момент, видимо, произошло короткое замыкание, а дальше все как обычно... Слишком много потребителей на слишком слабые сети. Этот момент проверяет дежурный электрик. И вообще на электроустановку есть паспорт, где указана предельная нагрузка. И превышение этих нагрузок является нарушением.


По закону заключение пожарно-технической экспертизы должны выдать в течение месяца. Это в том случае, если нет каких-то особенно сложных экспертиз, например, генетическая экспертиза останков. А так все исследования проводят в течение месяца и выдают результаты. Но, как правило, заключения дают раньше, потому что на основании этих заключений прокуратура или дает санкцию на возбуждение уголовного дела, или нет. Поэтому такие вещи не затягиваются.

Виновным в пожаре грозит очень серьезное наказание - по статье 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.
Константин Кузнецов
Константин Кузнецов Ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности

В результате пожара в хостеле на первом этаже многоэтажного жилого дома на юге Москвы погибли восемь человек, еще несколько пострадали. Все погибшие были мигрантами, их гражданство устанавливается. Причиной пожара, по предварительным данным, стал аварийный режим работы энергосети, а решетки на окнах, позднее сообщение о возгорании и попытки самостоятельно его потушить привели к большому числу жертв, сообщал источник ТАСС в экстренных службах.

Происшествия,Видео,Константин Кузнецов,
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