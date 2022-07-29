Смертельный пожар в московском хостеле: что могло привести к трагедии

В вопросе, связанном с безопасностью постояльцев хостела, есть небольшой нюанс. Когда вы годами живете в своей квартире, вы знаете расположение эвакуационных выходов, знаете специфику своего дома - где расположены лестничные клетки, где лифтовые холлы. То есть вам все известно. А посетители хостела могут приехать туда в три часа ночи, им выдают ключ, заселяют в комнату. И человек даже примерно себе не представляет, как организовано это помещение. Поэтому именно из этих соображений к местам временного проживания предъявляются особые требования.



Решетки на окнах допускаются, они не запрещены. Но к ним есть существенное требование: решетки должны открываться изнутри без ключа. Это не очень вяжется с требованиями по контртеррористическим процедурам, но тем не менее нормы пожарной безопасности диктуют именно так.



О том, что касается эвакуационных выходов. Уж не знаю почему, но это общая беда всех подобных заведений. Там почему-то по дороге устраивают всякие кладовки, хламовники, соответственно, это существенно мешает эвакуации. Особенно когда человек не знает ни месторасположение эвакуационных путей, ни их специфики. Конечно, это приводит к печальным последствиям.



На любом объекте общественной деятельности приказом руководителя должен быть назначен ответственный за пожарную безопасность. На бензоколонке, в магазинчике, в маленькой гостинице - везде. Любой, кто осуществляет общественную деятельность, обязан иметь такого ответственного. И должна быть разработана инструкция по мерам пожарной безопасности. Этот ответственный расписывается, что он ознакомлен с этой инструкцией, и обязуется неукоснительно ее соблюдать. В этой инструкции написано, что периодически необходимо проверять состояние и эвакуационных выходов, и средств первичного пожаротушения, и средств автоматического контроля за пожарной безопасностью, закрывание противопожарных дверей и так далее. Трудно сказать, кто там был ответственным, но руководитель был обязан приказом назначить такого человека и периодически проверять его деятельность.



Государственный пожарный надзор проводит плановые и внеплановые проверки. Правда сейчас из-за особых экономических условий эти плановые и внеплановые проверки существенно сокращены, дабы облегчить нагрузку на бизнес. Но тем не менее они все равно планируются, проводятся. В зависимости от опасности объекта они проводятся с разной периодичностью. Некоторые - раз в год, некоторые - чаще. Некоторые объекты проверяют только раз в семь лет. Есть такой регламент, он называется риск-ориентированный подход к обеспечению пожарной безопасности объектов. В нем четко прописано, какие объекты и в какой срок проверяются. Это имеет статут руководящего документа.



Согласно предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы энергосети. Это означает, что была неестественная нагрузка на электрические сети. Представьте себе, что в одну розетку через удлинитель одновременно включили электрический чайник, стиральную машину, микроволновую печь, то есть очень мощных потребителей. У питающего кабеля есть определенное сечение. Из курса физики несложно посчитать, какое предельное оно может быть для определенной нагрузки. Поэтому в бытовых помещениях прокладывается не очень толстый кабель. А, например, на энергетических комплексах кабели толщиной с руку. Так вот несоответствие потребительской нагрузки на существующую электрическую сеть называется "аварийной эксплуатацией электроустановки". Она сколько-то времени в этом режиме работает, у хороших электроустановок срабатывает режим аварийного отключения, но его, в сущности, можно обойти. Поэтому, скорее всего, так и делали. Автомат отщелкивался, его подключали снова, соответственно, шла нагрузка на электрическую сеть, и в какой-то момент, видимо, произошло короткое замыкание, а дальше все как обычно... Слишком много потребителей на слишком слабые сети. Этот момент проверяет дежурный электрик. И вообще на электроустановку есть паспорт, где указана предельная нагрузка. И превышение этих нагрузок является нарушением.





По закону заключение пожарно-технической экспертизы должны выдать в течение месяца. Это в том случае, если нет каких-то особенно сложных экспертиз, например, генетическая экспертиза останков. А так все исследования проводят в течение месяца и выдают результаты. Но, как правило, заключения дают раньше, потому что на основании этих заключений прокуратура или дает санкцию на возбуждение уголовного дела, или нет. Поэтому такие вещи не затягиваются.



Виновным в пожаре грозит очень серьезное наказание - по статье 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.

Константин Кузнецов Ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности