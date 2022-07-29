Американка неделю прожила с пулей в голове и не знала об этом

Американка неделю прожила с пулей голове и не знала об этом, пишет New York Post. Как объяснила женщина, она даже не помнит, как в нее стреляли.

Фото: GoFundMe GoFundMe

Мэри Волц из Мичигана рассказала, что обратилась в больницу с болями в груди и затрудненным дыханием. Врачи сообщили ей, что у нее коронавирус, назначив лечение. Кроме того, у американки была рана на голове, но медики не придали этому особого значения.

Правда, после того, как Мэри упала и не смогла двигаться, врачи осмотрели ее голову и нашли в ней пулю. Женщине сделали экстренную операцию и успешно достали снаряд. После этого Волц заинтересовались полицейские, пытающиеся узнать у нее все детали случившегося.

Сама американка уверяет, что она не помнит, как в нее стреляли, да и врагов у нее нет, что только усложняет следственные мероприятия.