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1 час назад

Сорвавший с шеи прохожей цепочку москвич попал на видео

Денис Фьючин

В Москве мужчина сорвал золотую цепочку с крестиком с шеи прохожей. Инцидент произошел на Открытом шоссе. Об этом сообщает пресс-служба УВД по Восточному административному округу столицы, обнародовавший видео происшествия.

На кадрах видно, что злоумышленник подбежал к женщине сзади и сорвал с нее украшение, после чего скрылся с места преступления. Нанесенный потерпевший материальный ущерб составил 25 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали на улице Николая Химушина. Грабителем оказался 27-летний неоднократно судимый житель столицы. Как выяснилось, свою добычу он сдал в ломбард.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж».

Происшествия,Новости Москвы,Криминал,Видео,
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