В Москве мужчина сорвал золотую цепочку с крестиком с шеи прохожей. Инцидент произошел на Открытом шоссе. Об этом сообщает пресс-служба УВД по Восточному административному округу столицы, обнародовавший видео происшествия.

На кадрах видно, что злоумышленник подбежал к женщине сзади и сорвал с нее украшение, после чего скрылся с места преступления. Нанесенный потерпевший материальный ущерб составил 25 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали на улице Николая Химушина. Грабителем оказался 27-летний неоднократно судимый житель столицы. Как выяснилось, свою добычу он сдал в ломбард.