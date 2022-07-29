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41 минуту назад

ФСБ задержала главного оперативника Башкирии за коррупцию

Lenta.ruиещё 5

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) и ФСБ задержали высокопоставленного полицейского из руководства УМВД по Башкирии по подозрению в коррупции. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщает издание UFA1.RU со ссылкой на источник.

ФСБ задержала главного оперативника Башкирии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о замначальника полиции по оперативной работе республики Андрее Москвитине. Ему и его сообщнику вменяют получение взяток в особо крупном размере и посредничество во взяточничестве. Дело в отношении полицейских возбудили следователи из управления СКР по Забайкальскому краю. Известно, что обыски в кабинете и квартире главного оперативника Башкирии проводили силовики из Читы. Его соучастника задержали в Забайкалье.

По сведениям «МК», полковник ранее занимал должность замглавы управления уголовного розыска МВД по Забайкальскому краю. В декабре 2019 году он переехал в Уфу, где продолжил работать в органах внутренних дел.

Как уточняет издание, еще работая в Забайкалье, Москвитин и его коллега «создали условия для получения одним из них от учредителя фирмы в Чите взятки в виде квартиры в обмен на общее покровительство коммерсанта».

Происшествия,Следственный комитет,ФСБ,
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