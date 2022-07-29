ФСБ задержала главного оперативника Башкирии

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) и ФСБ задержали высокопоставленного полицейского из руководства УМВД по Башкирии по подозрению в коррупции. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщает издание UFA1.RU со ссылкой на источник.

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Речь идет о замначальника полиции по оперативной работе республики Андрее Москвитине. Ему и его сообщнику вменяют получение взяток в особо крупном размере и посредничество во взяточничестве. Дело в отношении полицейских возбудили следователи из управления СКР по Забайкальскому краю. Известно, что обыски в кабинете и квартире главного оперативника Башкирии проводили силовики из Читы. Его соучастника задержали в Забайкалье.

По сведениям «МК», полковник ранее занимал должность замглавы управления уголовного розыска МВД по Забайкальскому краю. В декабре 2019 году он переехал в Уфу, где продолжил работать в органах внутренних дел.