Названа причина пожара в московском хостеле

Причиной пожара в хостеле на юге Москвы , где погибли 8 человек, стало замыкание в электроприборе в жилой комнате. Об этом сообщает ТАСС.

«В электроприборе, который стоял в комнате, произошло короткое замыкание. Это, по предварительным данным, стало причиной пожара. Об этом свидетельствует прогар на том месте, где находился этот электроприбор», - сказал источник, знакомый с расследованием.

Специалисты взяли остатки электроприбора на экспертизу, следователи допрашивают руководство хостела. В свою очередь, в Следственном комитете подтвердили, что в качестве основной причины пожара рассматривается неисправность электропроводки.

Напомним, пожар в ночь на 29 июля произошел в хостеле по улице Алма-Атинская. В результате возгорания погибли восемь человек, еще четверо госпитализированы. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сообщалось, что при возникновении огня в помещениях не сработала сигнализация, а люди не смогли выбраться потому, что на окнах стояли решетки.