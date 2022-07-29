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1 час назад

«Люди начали кричать»: очевидец рассказал о пожаре в московском хостеле

News.ru

Одна из очевидцев пожара в московском хостеле на Алма-Атинской улице рассказала Readovka, что проснулась ночью от звука выбитых стекол в момент инцидента. Женщина сначала подумала, что хулиганы бьют стекла у припаркованного автомобиля, однако потом она услышала страшные крики людей и рассказала о клубах густого дыма, поднимающегося с балкона.

Люди начали кричать сильно, я поняла, что пожар. Долго пожар был, огонь не прерывался, минут 10. Потом приехала пожарная. Долго не могли попасть [струей воды] из-за этих решеток, пока они сломали их... — сказала она.

Жильцы дома на Алма-Атинской улице указали, что такой инцидент был ожидаемым исходом работы этого хостела, так как там не соблюдались требования пожарной безопасности, а внутри помещения царила полная антисанитария, из-за чего жильцы дома страдали от тараканов и клопов.

Последствия пожара в хостеле в Москве, где погибли 8 человек

Пожар произошёл в хостеле на Алма-Атинской улице, дома № 7, корпус 2 в ночь на 29 июля. В результате погибли восемь человек, причиной стало отравление угарным газом. Ещё четыре человека госпитализированы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту пожара, виновным грозит до десяти лет лишения свободы.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил главе управления ведомства по Москве Андрею Стрижову предоставить оперативный доклад о ходе расследования уголовного дела о пожаре в хостеле.

Происшествия,Видео,Андрей Стрижов,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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