Одна из очевидцев пожара в московском хостеле на Алма-Атинской улице рассказала Readovka, что проснулась ночью от звука выбитых стекол в момент инцидента. Женщина сначала подумала, что хулиганы бьют стекла у припаркованного автомобиля, однако потом она услышала страшные крики людей и рассказала о клубах густого дыма, поднимающегося с балкона.

Люди начали кричать сильно, я поняла, что пожар. Долго пожар был, огонь не прерывался, минут 10. Потом приехала пожарная. Долго не могли попасть [струей воды] из-за этих решеток, пока они сломали их... — сказала она.

Жильцы дома на Алма-Атинской улице указали, что такой инцидент был ожидаемым исходом работы этого хостела, так как там не соблюдались требования пожарной безопасности, а внутри помещения царила полная антисанитария, из-за чего жильцы дома страдали от тараканов и клопов.

Пожар произошёл в хостеле на Алма-Атинской улице, дома № 7, корпус 2 в ночь на 29 июля. В результате погибли восемь человек, причиной стало отравление угарным газом. Ещё четыре человека госпитализированы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту пожара, виновным грозит до десяти лет лишения свободы.