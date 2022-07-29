ФСБ заявила о предотвращении теракта в Липецкой области, который планировали совершить украинские диверсанты. Как сообщает РИА Новости, в селе Горицы правоохранители задержали троих украинцев, которые числятся в составе запрещенного «Правого сектора» (признана в России экстремистской организацией).

Как выяснили следователи, 34-летний мужчина, а также женщины 36 и 44 лет прибыли в Россию с Украины. Они планировали подорвать мощную самодельную бомбу на одном из людных транспортных объектов Липецка. Правоохранители подчеркивают, что глава группы был неоднократно судим за половые преступления в отношении несовершеннолетних.

В тайнике диверсантов сотрудники ФСБ обнаружили детали для взрывного устройства. Кроме того, силовики нашли переписку украинцев с другими участниками экстремистской организации, которая стала подтверждением их намерений.

В отношении лиц возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту, участии в экстремистском обществе, а также незаконном хранении взрывчатки.