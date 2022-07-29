В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.20EUR 61.22
Войти в почту
29 минут назад

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Липецкой области

Елена Прошина

ФСБ заявила о предотвращении теракта в Липецкой области, который планировали совершить украинские диверсанты. Как сообщает РИА Новости, в селе Горицы правоохранители задержали троих украинцев, которые числятся в составе запрещенного «Правого сектора» (признана в России экстремистской организацией).

Как выяснили следователи, 34-летний мужчина, а также женщины 36 и 44 лет прибыли в Россию с Украины. Они планировали подорвать мощную самодельную бомбу на одном из людных транспортных объектов Липецка. Правоохранители подчеркивают, что глава группы был неоднократно судим за половые преступления в отношении несовершеннолетних.

ВС РФ уничтожили украинских диверсантов, пытавшихся высадиться в Херсоне

В тайнике диверсантов сотрудники ФСБ обнаружили детали для взрывного устройства. Кроме того, силовики нашли переписку украинцев с другими участниками экстремистской организации, которая стала подтверждением их намерений.

В отношении лиц возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту, участии в экстремистском обществе, а также незаконном хранении взрывчатки.

Напомним, что ранее ФСБ сорвала украинскую спецоперацию по угону российских военных самолетов. Представители военной разведки Украины пытались подкупить пилотов Военно-космических сил (ВКС) РФ, чтобы те перегнали воздушные средства на подконтрольные Киеву аэродромы. В качестве награды летчикам предлагали гражданство в одной из стран Евросоюза и $2 млн.

Происшествия,Видео,Верховный суд,Правый сектор,ФСБ,ЕС,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители