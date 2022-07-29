ФСБ заявила о предотвращении теракта в Липецкой области, который планировали совершить украинские диверсанты. Как сообщает РИА Новости, в селе Горицы правоохранители задержали троих украинцев, которые числятся в составе запрещенного «Правого сектора» (признана в России экстремистской организацией).
Как выяснили следователи, 34-летний мужчина, а также женщины 36 и 44 лет прибыли в Россию с Украины. Они планировали подорвать мощную самодельную бомбу на одном из людных транспортных объектов Липецка. Правоохранители подчеркивают, что глава группы был неоднократно судим за половые преступления в отношении несовершеннолетних.
В тайнике диверсантов сотрудники ФСБ обнаружили детали для взрывного устройства. Кроме того, силовики нашли переписку украинцев с другими участниками экстремистской организации, которая стала подтверждением их намерений.
В отношении лиц возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту, участии в экстремистском обществе, а также незаконном хранении взрывчатки.
Напомним, что ранее ФСБ сорвала украинскую спецоперацию по угону российских военных самолетов. Представители военной разведки Украины пытались подкупить пилотов Военно-космических сил (ВКС) РФ, чтобы те перегнали воздушные средства на подконтрольные Киеву аэродромы. В качестве награды летчикам предлагали гражданство в одной из стран Евросоюза и $2 млн.