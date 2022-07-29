Опубликовано видео последствий пожара в хостеле в Москве

Возможной причиной смертельного пожара в хостеле на юге Москвы стало нарушение требований пожарной безопасности. Об этом говорится в сообщении столичной прокуратуры в Telegram-канале, где опубликовано видео последствий ночной трагедии. На записи видно, что помещение практически полностью выгорело.

«Предварительно установлено, что в помещениях, занимаемых хостелом, грубо нарушались требования пожарной безопасности», – говорится в публикации надзорного ведомства.

Также отмечается, что владеющая хостелом организация ранее привлекалась к административной ответственности в связи такими нарушениями.

Унесший жизни людей пожар случился минувшей ночью в хостеле, который находился на первом этаже многоквартирного дома на Алма-Атинской улице. Постояльцы не смогли выбраться наружу из-за установленных на окнах решетках. В огне погибли восемь человек, еще четыре пострадали, они были госпитализированы.