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50 минут назад

Собянин выразил соболезнования близким погибших при пожаре в хостеле на юге Москвы

Москва24иещё 3

Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших в результате пожара в хостеле на Алма-Атинской улице на юге Москвы.

Собянин выразил соболезнования родным погибших при пожаре в хостеле
Фото: ТАССТАСС

"Сегодня ночью произошел пожар на Алма-Атинской улице. К сожалению, не обошлось без жертв – погибли восемь человек. Соболезную родным и близким погибших", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.

По словам Собянина, пожарные оперативно прибыли на место происшествия и проявили профессионализм при ликвидации возгорания. Он отметил, что в настоящее время специалисты ведут расследование причин трагедии.

В ночь на 29 июля в хостеле на Алма-Атинской улице дом 7, корпус 2, произошел пожар. В результате происшествия погибли восемь человек. Еще четыре человека были госпитализированы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц".

Кроме того, проверку в связи с пожаром в хостеле организовала прокуратура Москвы. Ведомство установит обстоятельства и причины произошедшего, проведет оценку исполнения норм пожарной безопасности и других требований законодательства.

Подробнее: https://www.m24.ru/news/mehr-Moskvy/29072022/486118?utm_source=CopyBuf

Происшествия,Сергей Собянин,
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