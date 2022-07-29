Стало известно о других нарушениях владельца сгоревшего в Москве хостела

Владелец сгоревшего в Москве хостела, где погибли восемь человек, не раз нарушал требования пожарной безопасности и привлекался к административной ответственности. Об этом пишет ТАСС.

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Как сообщили в столичной прокуратуре, по предварительным данным, в помещениях, занимаемых хостелом, грубо нарушались требования пожарной безопасности. Ранее владелец привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

Хостел располагается на первом этаже жилого дома по улице Алма-Атинская, его общая площадь составляет 650 кв. м. По словам врио начальника Главного управления МЧС по Москве Андрея Румянцева, последняя проверка на соответствие требованиям пожарной безопасности проводилась в помещениях в июне этого года. В ходе проверки было выявлено семь нарушений.