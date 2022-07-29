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33 минуты назад

Подростки-мигранты напали на семьи с детьми в Ленобласти

Никита Бородкин

Приезжие напали на две семьи в Мурино Ленинградской области. Как сообщает Readovka, агрессивные подростки толпой избили мужчин на глазах у их детей при «поддержке» взрослых.

Подростки-мигранты напали на семьи с детьми в Ленобласти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел на улице Шувалова — накануне вечером там стояли две семьи с детьми, которые обсуждали случившийся в их доме пожар. Жильцы считают, что в нем виноваты приезжие, которые живут в подвалах дома. Проходившие мимо семей подростки услышали их слова и начали конфликтовать.

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Через некоторое время на помощь к несовершеннолетним пришли еще семеро взрослых человек. После их прибытия завязалась потасовка и приезжие стали избивать глав семей — подростки нанесли им несколько ударов по голове, после чего сбежали.

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