Восемь жертв: появились подробности о сгоревшем московском хостеле

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50 минут назад

В сгоревшем хостеле в Москве были грубые нарушения пожарной безопасности

ТАССиещё 2

Требования пожарной безопасности грубо нарушались в хостеле на юге Москвы, где при пожаре погибли восемь человек. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

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Фото: ТК Раньше всех. Ну почтиТК Раньше всех. Ну почти

"Предварительно установлено, что в помещениях, занимаемых хостелом, грубо нарушались требования пожарной безопасности. Юридические лицо, осуществлявшее деятельность, ранее привлекалось контролирующими органами к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что хостел располагается на первом этаже жилого дома, общая площадь его помещений 650 кв. м.

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Как сообщил ранее врио начальника Главного управления МЧС по Москве Андрей Румянцев, последняя проверка на соответствие требованиям пожарной безопасности проводилась в хостеле в июне этого, в результате было выявлено семь нарушений, руководству хостела было объявлено предостережение.

Пожар в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве произошел в ночь на 29 июля. Погибли восемь человек и еще четверо госпитализированы. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

Происшествия,Андрей Румянцев,МЧС России,
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