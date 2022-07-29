Восемь жертв: появились подробности о сгоревшем московском хостеле

Требования пожарной безопасности грубо нарушались в хостеле на юге Москвы, где при пожаре погибли восемь человек. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

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"Предварительно установлено, что в помещениях, занимаемых хостелом, грубо нарушались требования пожарной безопасности. Юридические лицо, осуществлявшее деятельность, ранее привлекалось контролирующими органами к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что хостел располагается на первом этаже жилого дома, общая площадь его помещений 650 кв. м.

Как сообщил ранее врио начальника Главного управления МЧС по Москве Андрей Румянцев, последняя проверка на соответствие требованиям пожарной безопасности проводилась в хостеле в июне этого, в результате было выявлено семь нарушений, руководству хостела было объявлено предостережение.