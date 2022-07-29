В сгоревшем хостеле в Москве выявили несколько нарушений

В хостеле на юге Москвы, где произошел пожар, были выявлены неоднократные нарушения. Последняя проверка на соответствие требованиям пожарной безопасности проводилась там в июне этого года, выявлено семь нарушений, генеральному директору объявлено предостережение, сообщил врио начальника Главного управления МЧС по Москве Андрей Румянцев.

Фото: Главное следственное управление Следственного комитета по городу Москве Главное следственное управление Следственного комитета по городу Москве

Он подчеркнул, что хостел был оборудован системой пожарной сигнализации, однако она не сработала, передает ТАСС.

По словам очевидцев, эвакуационный выход из хостела был заблокирован. Все погибшие находились в одной комнате и погибли от отравления продуктами горения. Вероятно, когда начался пожар, они спали.