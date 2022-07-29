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1 час назад

В сгоревшем хостеле на юге Москвы выявили несколько нарушений

BFM.RU

В хостеле на юге Москвы, где произошел пожар, были выявлены неоднократные нарушения. Последняя проверка на соответствие требованиям пожарной безопасности проводилась там в июне этого года, выявлено семь нарушений, генеральному директору объявлено предостережение, сообщил врио начальника Главного управления МЧС по Москве Андрей Румянцев.

В сгоревшем хостеле в Москве выявили несколько нарушений
Фото: Главное следственное управление Следственного комитета по городу МосквеГлавное следственное управление Следственного комитета по городу Москве

Он подчеркнул, что хостел был оборудован системой пожарной сигнализации, однако она не сработала, передает ТАСС.

По словам очевидцев, эвакуационный выход из хостела был заблокирован. Все погибшие находились в одной комнате и погибли от отравления продуктами горения. Вероятно, когда начался пожар, они спали.

Возгорание в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве произошло в ночь на пятницу. Погибли восемь человек и еще четверо госпитализированы. Причину пожара еще предстоит выяснить.

Происшествия,Андрей Румянцев,МЧС России,
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