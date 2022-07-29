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1 час назад

В Бурятии течением реки снесло автомобильный мост

RT на русскомиещё 1

В Курумканском районе Бурятии по причине сильного течения снесло деревянный автомобильный мост, сообщает региональное агентство ГО и ЧС.

В Бурятии течением реки снесло автомобильный мост
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Курумканском районе произошло разрушение деревянного автомобильного моста через реку Баргузин между населёнными пунктами Майский и Алла», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в реке Баргузин поднялся уровень воды.

Отрезанных населённых пунктов нет, движение идёт по основной дороге.

26 июня часть автомобильного моста между сёлами Борисовка и Кугуки обрушилась в Приморье.

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