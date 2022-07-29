В Бурятии течением реки снесло автомобильный мост

В Курумканском районе Бурятии по причине сильного течения снесло деревянный автомобильный мост, сообщает региональное агентство ГО и ЧС.
«В Курумканском районе произошло разрушение деревянного автомобильного моста через реку Баргузин между населёнными пунктами Майский и Алла», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что в реке Баргузин поднялся уровень воды.
Отрезанных населённых пунктов нет, движение идёт по основной дороге.
26 июня часть автомобильного моста между сёлами Борисовка и Кугуки обрушилась в Приморье.