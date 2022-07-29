Стала известна причина гибели постояльцев хостела в Москве

Названа причина гибели постояльцев в московском хостеле, сообщает РИА Новости со ссылкой на временно исполняющего обязанности начальника столичного ГУМЧС Андрея Румянцева.

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По его словам, во время пожара люди не смогли выбраться наружу из-за решеток, установленных на окнах дома, в котором размещался хостел.

Возгорания произошло в ночь на 29 июля на первом этаже высотного жилого дома по улице Алма-Атинская, 7, корпус 2. Огонь бушевал на площади 150 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано пожарными в 0:47.

По данным спасателей, в результате пожар погибли восемь постояльцев, одного удалось спасти. Ещё трое получили травмы. По данным Следственного комитета России, пострадали четверо.