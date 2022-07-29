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52 минуты назад

В МЧС назвали причину гибели восьми человек при пожаре в московском хостеле

Елена Прошина

Названа причина гибели постояльцев в московском хостеле, сообщает РИА Новости со ссылкой на временно исполняющего обязанности начальника столичного ГУМЧС Андрея Румянцева.

Стала известна причина гибели постояльцев хостела в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, во время пожара люди не смогли выбраться наружу из-за решеток, установленных на окнах дома, в котором размещался хостел.

Возгорания произошло в ночь на 29 июля на первом этаже высотного жилого дома по улице Алма-Атинская, 7, корпус 2. Огонь бушевал на площади 150 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано пожарными в 0:47.

По данным спасателей, в результате пожар погибли восемь постояльцев, одного удалось спасти. Ещё трое получили травмы. По данным Следственного комитета России, пострадали четверо.

В экстренных службах заявили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования в хостеле.

Происшествия,Андрей Румянцев,Следственный комитет,
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