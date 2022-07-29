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20 минут назад

В Москве ликвидировали пожар в хостеле

Елена Прошина

На юго-востоке Москвы в одном из хостелов случилось возгорание, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Раскрыто число погибших при пожаре в хостеле Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Огонь бушевал на площади около 150 квадратных метров. Пожар вспыхнул на первом этаже 16-этажного жилого дома по адресу Алма-Атинская улица, 7, корпус 2. По данным спасателей, сообщение о пожаре поступило 28 июля в 23:58.

Прибывшие на место происшествия пожарно-пасательные подразделения произвели разведку и тушение огня. По данным МЧС, возгорание удалось ликвидировать в 0:47.

В результате происшествия в хостеле, согласно предварительной информации РИА Новости, погибли восемь человек. Одного постояльца удалось спасти. Ещё трое пострадали, их осматривают врачи.

Предварительной причиной пожара называется неисправность электрооборудования. Как говорят в экстренных службах, люди могли погибнуть от отравления угарным газом.

Происшествия,МЧС России,
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