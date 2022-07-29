ЧП в общежитие в Москве: Названы первые жертвы

На Алмаатинской улице в Москве в ночь на пятницу, 29 июля, произошел пожар в общежитии, сообщили «Вечерней Москве» источники в экстренных службах столицы.

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва Мобильный репортер / АГН Москва

По информации собеседника издания, в настоящий момент на место возгорания следует много сил МЧС, из окон первого этажа жилого здания идет густой черный дым, а люди из окон просят о помощи.

Площадь возгорания на данный момент составляет 100 квадратных метров, ранг пожара — 1-БИС. Спасательные ведомства приступили к локализации. По предварительным данным, возгорание произошло в помещении хостела, погибли шесть человек.