ЧП в общежитие в Москве: Названы первые жертвы

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1 час назад

Источник: шесть человек погибли в хостеле на Алмаатинской улице в Москве

Вечерняя Москва

На Алмаатинской улице в Москве в ночь на пятницу, 29 июля, произошел пожар в общежитии, сообщили «Вечерней Москве» источники в экстренных службах столицы.

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Фото: Мобильный репортер / АГН МоскваМобильный репортер / АГН Москва

По информации собеседника издания, в настоящий момент на место возгорания следует много сил МЧС, из окон первого этажа жилого здания идет густой черный дым, а люди из окон просят о помощи.

Площадь возгорания на данный момент составляет 100 квадратных метров, ранг пожара — 1-БИС. Спасательные ведомства приступили к локализации. По предварительным данным, возгорание произошло в помещении хостела, погибли шесть человек.

Накануне в частном доме в подмосковной Балашихе был полностью ликвидирован пожар. Его площадь также составила 100 квадратных метров.

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