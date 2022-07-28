Мигрант задушил таксиста в Подмосковье

В подмосковном городе Серпухов произошло убийство 56-летнего таксиста. По данным следствия, его задушил 26-летний мигрант из соседней страны из-за отсутствия денег на дорогу. Об этом сообщает управление Следственного комитета (СК РФ) по Московской области.
«Подозреваемый сел в автомобиль марки «Nissan» к мужчине, подрабатывающему частным извозом, и попросил отвезти его к тепличному комплексу, расположенному в деревне Лужки Серпуховского городского округа. По прибытии на место подозреваемый сообщил таксисту, что у него не имеется денежных средств для оплаты проезда. В ходе ссоры подозреваемый задушил потерпевшего», – говорится в сообщении Следственного комитета.
В данный момент преступника удалось задержать, его личность была установлена благодаря камерам внешнего наблюдения. Мужчина полностью признал свою вину.
Напомним, что ранее в сети появилось видео, на котором запечатлен момент убийства 17-летней жительницы Новосибирска.