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18 минут назад

Мигрант задушил таксиста в Подмосковье

Елена Прошина

В подмосковном городе Серпухов произошло убийство 56-летнего таксиста. По данным следствия, его задушил 26-летний мигрант из соседней страны из-за отсутствия денег на дорогу. Об этом сообщает управление Следственного комитета (СК РФ) по Московской области.

Мигрант задушил таксиста в Подмосковье
Фото: ТАССТАСС

«Подозреваемый сел в автомобиль марки «Nissan» к мужчине, подрабатывающему частным извозом, и попросил отвезти его к тепличному комплексу, расположенному в деревне Лужки Серпуховского городского округа. По прибытии на место подозреваемый сообщил таксисту, что у него не имеется денежных средств для оплаты проезда. В ходе ссоры подозреваемый задушил потерпевшего», – говорится в сообщении Следственного комитета.

В данный момент преступника удалось задержать, его личность была установлена благодаря камерам внешнего наблюдения. Мужчина полностью признал свою вину.

Мужчина выпрыгнул из движущейся машины из-за ссоры с женой

Напомним, что ранее в сети появилось видео, на котором запечатлен момент убийства 17-летней жительницы Новосибирска.

Происшествия,Следственный комитет,
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