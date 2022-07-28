Мигрант задушил таксиста в Подмосковье

«Подозреваемый сел в автомобиль марки «Nissan» к мужчине, подрабатывающему частным извозом, и попросил отвезти его к тепличному комплексу, расположенному в деревне Лужки Серпуховского городского округа. По прибытии на место подозреваемый сообщил таксисту, что у него не имеется денежных средств для оплаты проезда. В ходе ссоры подозреваемый задушил потерпевшего», – говорится в сообщении Следственного комитета.