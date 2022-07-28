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33 минуты назад

В расследовании попытки убийства Авраама Руссо поставили тоску

Елена Прошина

Пресс-служба Следственного комитета России объявила о том, что расследование уголовного дела о покушении на убийство Авраама Руссо и его охранника завершено. Об этом сообщает издание «Взгляд».

В расследовании попытки убийства Авраама Руссо поставили тоску
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Следственный комитет считает, что покушение на убийство Авраама Руссо организовал бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов. С помощью двух пособников в лице Виталия Джуры и Алексея Трясникова, Исмаилов осуществлял слежку за певцом, а также раздобыл автомат с патронами. В качестве исполнителя убийства злоумышленники использовали Михаила Демкина.

19 августа 2006 года Демкин открыл стрельбу по автомобилю, в котором со своим охранником находился Руссо. Певец получил четыре огнестрельных ранения в бедро. После совершения преступления злоумышленники помогли Михаилу Демкину скрыться.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было передано в суд. В качестве мотива СК называет личную неприязнь.

Напомним, что ранее стало известно о том, что Авраам Руссо перенесет еще одну операцию после покушения на жизнь.

Происшествия,Авраам Руссо,Тельман Исмаилов,Следственный комитет,
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