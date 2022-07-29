«Возгорание произошло из-за разгерметизации подземного газопровода. Пострадавших нет. Газовые службы выехали на место, и перекрыли поврежденный участок. На газоснабжение потребителей это никак не повиляет, их перевели на резервную ветку», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона.