В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 60.20EUR 61.22
Войти в почту
6 минут назад

Матери жестоко убитой в Новосибирске девушки трижды отказали в возбуждении дела

Елена Прошина

Сотрудники правоохранительных органов отказали матери убитой в Новосибирске девушке в возбуждении дела «из-за неустранимых противоречий». Об этом сообщает Telegram-канал «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Матери жестоко убитой в Новосибирске девушки трижды отказали в возбуждении дела
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Собеседник агентства рассказал, что первое заявление мать девушки подала в ноябре. Тогда женщина сообщала об угрозе убийством от ее молодого человека Хушнуда Хамроева. При этом позже она забрала свое заявление, сказав, что не имеет к нему претензий.

Побег после убийства: что известно о жестокой расправе над 17-летней россиянкой

Второй раз женщина обратилась в полицию 9 июня. В новом заявлении она сообщала об угрозах убийством и избиениях дочери. Однако Хамроев отрицал факт побоев. Кроме того на теле девушки не нашли никаких телесных повреждений.

Последнее заявление женщина подала 18 июня. В нем она жаловалась, что сама начала получать угрозы со стороны парня. Хамроев вновь все отрицал. В результате из-за «неустранимых противоречий между мамой потерпевшей и парнем девушки» полицейские приняли решение не возбуждать уголовное дело, заключил источник «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что 27-летний Хамроев, имеющий уже судимость, на почве ревности зарезал 17-летнюю Веру Ракову. Он нанес ей 15 ударов ножом посреди улицы. Хамроева задержали практически сразу и возбудили в его отношении уголовное дело по статье об убийстве. Сейчас его собираются перевести в СИЗО.

Происшествия,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители