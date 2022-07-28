Матери жестоко убитой в Новосибирске девушки трижды отказали в возбуждении дела

Сотрудники правоохранительных органов отказали матери убитой в Новосибирске девушке в возбуждении дела «из-за неустранимых противоречий». Об этом сообщает Telegram-канал «РИА Новости» со ссылкой на источник.

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Собеседник агентства рассказал, что первое заявление мать девушки подала в ноябре. Тогда женщина сообщала об угрозе убийством от ее молодого человека Хушнуда Хамроева. При этом позже она забрала свое заявление, сказав, что не имеет к нему претензий.

Второй раз женщина обратилась в полицию 9 июня. В новом заявлении она сообщала об угрозах убийством и избиениях дочери. Однако Хамроев отрицал факт побоев. Кроме того на теле девушки не нашли никаких телесных повреждений.

Последнее заявление женщина подала 18 июня. В нем она жаловалась, что сама начала получать угрозы со стороны парня. Хамроев вновь все отрицал. В результате из-за «неустранимых противоречий между мамой потерпевшей и парнем девушки» полицейские приняли решение не возбуждать уголовное дело, заключил источник «РИА Новости».