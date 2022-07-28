Оставшиеся без воды и лекарств у берега Индии российские моряки попросили помощи

«Уже последние недели три, даже больше, муж писал, что они на судне плохо едят, что слезли ногти, проблема со спиной, лекарства закончились», — поделилась она.

По словам женщины, раньше моряки держались и не жаловались, но в последние недели начали просить о помощи.

«В сообщениях по спутниковой связи говорится уже, что они там доедают последние остатки, а из остатков — рис с букашками, воды пресной нет, они уже как-то там придумали, как обрабатывать воду. В общем, ситуация ужасная», — рассказала Хайрулаева.

Ранее представители компании-владельца судна «ТрансморФлот» заявляли, что из-за введенных против России международных санкций россиянам не позволяют зайти в порт, хотя судно находится в аварийном состоянии. У моряков при этом уже истекли контракты: россияне должны были находиться на судне не более 4-5 месяцев, однако в действительности речь идет о сроках от 8 до 15 месяцев.