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29 минут назад

Оставшиеся без воды и лекарств у берега Индии российские моряки попросили помощи

Lenta.ru

Экипаж российского нефтеналивного танкера «Инда», находящегося у берегов Индии уже 14 дней из-за аварии двигателя, попросил о помощи. Об этом пишет РИА Новости.

Оставшиеся без воды и лекарств у берега Индии российские моряки попросили помощи
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Супруга одного из моряков Юлия Хайрулаева рассказала, что владелец танкера не помогает с разрешением ситуации.

«Уже последние недели три, даже больше, муж писал, что они на судне плохо едят, что слезли ногти, проблема со спиной, лекарства закончились», — поделилась она.

По словам женщины, раньше моряки держались и не жаловались, но в последние недели начали просить о помощи.

«В сообщениях по спутниковой связи говорится уже, что они там доедают последние остатки, а из остатков — рис с букашками, воды пресной нет, они уже как-то там придумали, как обрабатывать воду. В общем, ситуация ужасная», — рассказала Хайрулаева.

Ранее представители компании-владельца судна «ТрансморФлот» заявляли, что из-за введенных против России международных санкций россиянам не позволяют зайти в порт, хотя судно находится в аварийном состоянии. У моряков при этом уже истекли контракты: россияне должны были находиться на судне не более 4-5 месяцев, однако в действительности речь идет о сроках от 8 до 15 месяцев.

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