В Подмосковье сгорела дача Мейерхольда

В подмосковной Балашихе сгорела дача режиссера Всеволода Мейерхольда. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

Фото: ru_balashiha, Вконтакте ru_balashiha, Вконтакте

Отмечается, что пожар в двухэтажном деревянном доме №3 на улице Есенина вспыхнул днем 28 июля. По словам очевидцев, возгорание произошло после удара молнии в здание. При этом они уверены, что в доме находились какие-то горючие материалы, потому что был «слышен хлопок» и здание «полыхало выше деревьев».

По данным МЧС, пламя охватило 100 квадратных метров. Локализовать пожар специалистам удалось в 14:53, однако дом к тому времени оказался практически полностью уничтоженным.