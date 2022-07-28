В Подмосковье сгорела дача Мейерхольда

В подмосковной Балашихе сгорела дача режиссера Всеволода Мейерхольда. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.
Отмечается, что пожар в двухэтажном деревянном доме №3 на улице Есенина вспыхнул днем 28 июля. По словам очевидцев, возгорание произошло после удара молнии в здание. При этом они уверены, что в доме находились какие-то горючие материалы, потому что был «слышен хлопок» и здание «полыхало выше деревьев».
По данным МЧС, пламя охватило 100 квадратных метров. Локализовать пожар специалистам удалось в 14:53, однако дом к тому времени оказался практически полностью уничтоженным.
Напомним, что режиссер Всеволод Мейерхольд жил и работал вместе своей супругой Зинаидой Райх в этом здании с 1926 по 1939 года до своего ареста и расстрела. Сегодня возле дома установлена памятная доска ему.