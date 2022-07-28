В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 60.20EUR 61.22
Войти в почту
17 минут назад

В Подмосковье сгорела дача Мейерхольда

Вероника Полынина

В подмосковной Балашихе сгорела дача режиссера Всеволода Мейерхольда. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

В Подмосковье сгорела дача Мейерхольда
Фото: ru_balashiha, Вконтактеru_balashiha, Вконтакте

Отмечается, что пожар в двухэтажном деревянном доме №3 на улице Есенина вспыхнул днем 28 июля. По словам очевидцев, возгорание произошло после удара молнии в здание. При этом они уверены, что в доме находились какие-то горючие материалы, потому что был «слышен хлопок» и здание «полыхало выше деревьев».

По данным МЧС, пламя охватило 100 квадратных метров. Локализовать пожар специалистам удалось в 14:53, однако дом к тому времени оказался практически полностью уничтоженным.

Напомним, что режиссер Всеволод Мейерхольд жил и работал вместе своей супругой Зинаидой Райх в этом здании с 1926 по 1939 года до своего ареста и расстрела. Сегодня возле дома установлена памятная доска ему.

Происшествия,Всеволод Мейерхольд,МЧС России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители