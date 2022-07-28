Обокравшему «самолет судного дня»  вынесли приговор

Таганрогский городской суд признал виновным Жору Хачунца за кражу оборудования из военного самолёта ИЛ-80. Обвиняемый получил 4,5 года колонии строгого режима. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

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Согласно версии обвинения, самолёт ИЛ-80, также известный как «самолёт судного дня», прибыл на аэродром Таганрог-Южный для плановых работ. В декабре 2020 года на борт воздушного судна проник Жора Хачунц, в компании неустановленного соучастника. Вместе злоумышленники демонтировали и похитили несколько важных деталей, в том числе 39 радиостанций и 5 плат радиостанционных блоков.

Кроме заключения под стражу, обвиняемый также обязан выплатить 2,7 млн рублей в пользу Министерства обороны РФ.