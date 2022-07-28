Частный самолет совершил жесткую посадку в Якутии

Частный самолет Cessna-172 совершил жесткую посадку в Кобяйском районе Якутии, пострадавших нет. Об этом сообщили ТАСС в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
"28 июля в дневное время на авиаплощадке села Мукучу Кобяйского района Республики Саха (Якутия) воздушное судно Cessna-172 (по наблюдению за лесными пожарами) совершило жесткую посадку. На борту судна находились командир воздушного судна и летчик-наблюдатель. Пострадавших нет, воздушное судно получило повреждения левого крыла и стойки шасси", - сообщили в ведомстве.
По данному факту якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна).
На место происшествия направились следователи, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.