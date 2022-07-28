Частный самолет совершил жесткую посадку в Якутии

"28 июля в дневное время на авиаплощадке села Мукучу Кобяйского района Республики Саха (Якутия) воздушное судно Cessna-172 (по наблюдению за лесными пожарами) совершило жесткую посадку. На борту судна находились командир воздушного судна и летчик-наблюдатель. Пострадавших нет, воздушное судно получило повреждения левого крыла и стойки шасси", - сообщили в ведомстве.