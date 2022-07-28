Моряки стоящего у берегов Индии российского танкера просили помощи

«Сейчас уже, разговаривая с компанией, я понимаю, что там никто даже и не планировал менять экипаж на тех условиях, которые прописаны в контракте. Даже если взять вопрос с поставкой еды на борт. Никто этим не интересовался, только мы, близкие членов экипажа, постоянно толкали, толкали компанию-владельца, спрашивали – когда, когда, там ребята голодают… Нам пообещали наконец, что еду поставят, но, видимо, это обещание не выполнили», - рассказала она.