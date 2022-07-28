Моряки стоящего у берегов Индии российского танкера просили помощи

У берегов Индии застрял российский нефтеналивной танкер «Инда». Две недели судно стоит на якорной стоянке из-за аварии двигателя. У экипажа заканчиваются продукты, нет лекарств, иссякли запасы пресной воды, а компания-судовладелец никакой помощи не оказывает. Об этом пишет РИА Новости.
По словам супруги одного из находящихся на судне моряков Юлии Хайрулаевой, в настоящий момент танкер стоит вдали от берега в водах индийского штата Гуджарат. «Инда» совершала многомесячный переход, а в начале июля направилась в индийский порт Аланг, однако произошли проблемы с двигателем. Астраханская компания-судовладелец «ТрансМорФлот» помочь с ремонтов не смогла.
В последние 10 дней моряки сообщали родственникам, что все припасы заканчиваются, нет пресной воды. По словам Хайрулаевой, у многих моряков уже давно закончились контракты и, судя по всему, менять экипаж никто не собирался.
«Сейчас уже, разговаривая с компанией, я понимаю, что там никто даже и не планировал менять экипаж на тех условиях, которые прописаны в контракте. Даже если взять вопрос с поставкой еды на борт. Никто этим не интересовался, только мы, близкие членов экипажа, постоянно толкали, толкали компанию-владельца, спрашивали – когда, когда, там ребята голодают… Нам пообещали наконец, что еду поставят, но, видимо, это обещание не выполнили», - рассказала она.
Родственники связались с генеральным консульством России в Мумбаи, там обещали связаться с индийской компанией-контрагенте, чтобы решать проблему предметно.
В феврале-марте 2022 года танкеру «Инда», прибывшему с нефтью с Ближнего Востока в Малайзию, было отказано в заходе в малайзийские порты. Причиной отказа стало то, что на борту судна была нефть иранского происхождения и подпадала под международные санкции против Ирана.