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37 минут назад

Из-за отказа датчика самолет, летевший в Тюмень, изменил маршрут

Ura.Ru

Из-за отказа датчика пожаротушения самолет АО «Авиакомпания Азимут», летевший из Минеральных Вод в Тюмень, был вынужден развернуться в обратном направлении. Информация об этом была опубликована в telegram-канале Aviaincident.

Летевший в Тюмень самолет изменил маршрут из-за отказа датчика
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Самолет RRJ-95, рейс AZO633 Минеральные Воды — Тюмень. 27 июля 2022 23.28 (мск) район аэропорта Минеральные Воды. После взлета на эшелоне FL100 КВС доложил об отказе датчика пожаротушения, принял решение на возврат в аэропорт вылета Минеральные Воды», — указано в сообщении.

Посадка самолета прошла благополучно в 23 часа 53 минуты по московскому времени. Ранее URA.RU писало о том, что самолет авиакомпании «Ямал», летевший из Тюмени в Сочи, был вынужден совершить экстренную посадку в Минеральных Водах.

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