Человек упал на пути в метро Москвы

Человек упал на пути на южном участке зеленой ветки московского метро. Как сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта, движение поездов приостановлено от станции «Орехова» до «Автозаводской».

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Из-за происшествия поезда в обратном направлении двигались с увеличенными интервалами. О состоянии упавшего и причинах происшествия не сообщается, на данный момент движение поездов восстановлено и вводится в стандартный график.

Напомним, что 20 июля аналогичный случай произошел на салатовой, Люблинско-Дмитровской ветке московского метро. Из-за инцидента остановили движение вагонов от станции «Дубровка» до «Марьиной Рощи», примерно через час их ввели в график.