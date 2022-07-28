Человек упал на пути в метро Москвы

Человек упал на пути на южном участке зеленой ветки московского метро. Как сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта, движение поездов приостановлено от станции «Орехова» до «Автозаводской».
Из-за происшествия поезда в обратном направлении двигались с увеличенными интервалами. О состоянии упавшего и причинах происшествия не сообщается, на данный момент движение поездов восстановлено и вводится в стандартный график.
Напомним, что 20 июля аналогичный случай произошел на салатовой, Люблинско-Дмитровской ветке московского метро. Из-за инцидента остановили движение вагонов от станции «Дубровка» до «Марьиной Рощи», примерно через час их ввели в график.
7 июля движение составов московского метро пришлось остановить на Замоскворецкой линии метрополитена из-за деревьев, наклонившихся на открытый участок метро. Причиной стал шторм, обрушившийся на столицу накануне.