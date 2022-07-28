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1 час назад

Осужден обокравший «самолет Судного дня» житель Таганрога

Деловая газета "Взгляд"

В Таганрогском горсуде вынесен приговор жителю Таганрога Жоре Хачунцу по делу о хищении оборудования из самолета Ил-80, известного как «самолет Судного дня»

Осужден обокравший «самолет Судного дня» житель Таганрога
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Суд приговорил признать Хачунца Жору Сережевича виновным в совершении преступления <...> и назначить ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии строгого режима. <...> Гражданский иск Министерства обороны Российской Федерации удовлетворить», – цитирует судью ТАСС.

Минобороны подавало иск на общую сумму в 2,7 млн рублей.

Ранее адвокат обвиняемого Ольга Бояркина заявляла, что следствие по делу ее подзащитного Жоры Хачунца не располагает другими доказательствами помимо следа ДНК.

В декабре 2020 года обокрали «воздушный командный пункт» или «самолет Судного дня» Ил-80. Злоумышленники выкрали с борта радиостанции на сумму более 1 млн рублей. При этом стоимость охраны аэродрома обошлась в 24,1 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Таганрогский городской суд на два месяца арестовал местного жителя Жору Хачунца. В мае следователи назначили дополнительные экспертизы в рамках расследования.

Происшествия,Минобороны России,
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