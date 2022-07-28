Задержание «черных лесорубов» в Приангарье показали на видео

Участников преступной группы, которая занималась незаконной вырубкой леса, задержали в Иркутской области. Банда орудовала в Приангарье на протяжении нескольких лет. Об этом сообщает информационный портал «МВД Медиа», опубликовавший соответствующее видео оперативных мероприятий.

«По данным полицейских, для вырубки деловой древесины злоумышленники использовали документы граждан, которым предоставлялось льготное право получить лесные насаждения для конкретных нужд – строительства дома или заготовки дров», – говорится в публикации.

Отмечается, что подозреваемые проводили вырубку деревьев, используя такие документы, а в дальнейшем продавали древесину. По предварительным подсчетам, за последнее время было вырублено 100 кубических метров, ущерб региональному природным ресурсам составил примерно 2 миллиона рублей.