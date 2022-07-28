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1 час назад

Задержание «черных лесорубов» в Приангарье показали на видео

Денис Фьючин

Участников преступной группы, которая занималась незаконной вырубкой леса, задержали в Иркутской области. Банда орудовала в Приангарье на протяжении нескольких лет. Об этом сообщает информационный портал «МВД Медиа», опубликовавший соответствующее видео оперативных мероприятий.

«По данным полицейских, для вырубки деловой древесины злоумышленники использовали документы граждан, которым предоставлялось льготное право получить лесные насаждения для конкретных нужд – строительства дома или заготовки дров», – говорится в публикации.

Отмечается, что подозреваемые проводили вырубку деревьев, используя такие документы, а в дальнейшем продавали древесину. По предварительным подсчетам, за последнее время было вырублено 100 кубических метров, ущерб региональному природным ресурсам составил примерно 2 миллиона рублей.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренным статьей 260 УК РФ. Подозреваемого в организации вырубок находится под арестом.

Происшествия,Криминал,Видео,
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