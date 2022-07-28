Летевший в Москву лайнер экстренно сел в Екатеринбурге

В екатеринбургском аэропорту Кольцово в 11:58 внезапно приземлился самолет, следовавший по маршруту Горно-Алтайск — Москва . Как рассказали URA.RU в пресс-службе аэропорта, причина внеплановой посадки — «ухудшение самочувствия одного из пассажиров».

«Ему была оказана первая медицинская помощь, он госпитализирован в одну из городских больниц. Борт вылетел далее по маршруту», — поделился представитель аэропорта.

На прошлой неделе URA.RU рассказывало о похожем инциденте с самолетом, вылетевшем из Екатеринбурга в Москву. Через несколько минут он неожиданно вернулся. С чем это было связано, в «Уральских авиалиниях», так и не раскрыли.