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1 час назад

Самолет, летевший в Москву, экстренно приземлился в Екатеринбурге

Ura.Ruиещё 1

В екатеринбургском аэропорту Кольцово в 11:58 внезапно приземлился самолет, следовавший по маршруту Горно-АлтайскМосква. Как рассказали URA.RU в пресс-службе аэропорта, причина внеплановой посадки — «ухудшение самочувствия одного из пассажиров».

Летевший в Москву лайнер экстренно сел в Екатеринбурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ему была оказана первая медицинская помощь, он госпитализирован в одну из городских больниц. Борт вылетел далее по маршруту», — поделился представитель аэропорта.

На прошлой неделе URA.RU рассказывало о похожем инциденте с самолетом, вылетевшем из Екатеринбурга в Москву. Через несколько минут он неожиданно вернулся. С чем это было связано, в «Уральских авиалиниях», так и не раскрыли.

Происшествия,Уральские авиалинии,Аэропорт Кольцово,
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