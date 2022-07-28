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1 час назад

Российские полицейские арестовали рецидивиста за убийство пенсионерки в 90-х

Lenta.ru

В Иванове арестовали 47-летнего рецидивиста за убийство 85-летней пенсионерки, совершенное 23 года назад. Об этом в четверг, 28 июля, «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Вейсман.

Полицейские арестовали рецидивиста за убийство пенсионерки в 90-х
Фото: Александр Казаков / КоммерсантъАлександр Казаков / Коммерсантъ

По данным ведомства, в августе 1999 года фигурант узнал, что на улице 1-я Чапаева в частном доме № 22 живет одинокая пожилая женщина, у которой хранятся дорогие иконы. Он зашел в дом, избил пенсионерку и задушил платком, но не смог забрать ценности, так как услышал, что к дому кто-то походит и сбежал. 27 августа в летнем туалете нашли тело погибшей. Следователи возбудили уголовное дело, однако найти фигуранта не удалось.

В июле 2022 года правоохранители установили личность обвиняемого, сравнили его фотографию в молодости с фотороботом, который был сделан в год убийства родственницей жертвы, провели несколько дополнительных допросов и задержали мужчину. Его обвинили по статье 105 УК РФ («Убийство, сопряженное с разбоем»).

Известно, что фигурант уже был судим за убийства ради наркотиков и кражу.

Происшествия,Следственный комитет,
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