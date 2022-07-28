Опубликовано видео падения дерева на школьницу в Серпухове

Дерево рухнуло на 13-летнюю девочку в Подмосковье. Об инциденте в городе Серпухове сообщает Telegram-канал «Что там в Москве?», опубликовавший соответствующее видео.

На записи видно, что под натиском сильного ветра крона дерева обрушилась на проходящих мимо людей. На помощь пострадавшей тут же кинулись невольные свидетели происшествия.

Школьница была отправлена в больницу. Врачи диагностировали у нее открытый перелом ноги и различные ушибы.