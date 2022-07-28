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1 час назад

Российский адвокат пойдет под суд за миллионное мошенничество

Lenta.ru

В Крыму суд рассмотрит дело адвоката Адвокатской палаты республики, обвиняемой в мошенничестве. Об этом в четверг, 28 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгения Беликова.

Российский адвокат пойдет под суд за миллионное мошенничество
Фото: Олег Харсеев / КоммерсантъОлег Харсеев / Коммерсантъ

По данным ведомства, в августе 2020 года женщина пообещала знакомому предпринимателю за вознаграждение договориться с полицейскими не помещать его партнера по бизнесу в СИЗО после обысков и задержания. При этом выполнять обязательства россиянка не собиралась. Предприниматель согласился, поверив, что напарника могут арестовать, а их компания пострадает, и передал адвокату 1,1 миллиона рублей.

Сотрудники УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбудили уголовное дело. Женщина полностью возместила материальный ущерб знакомому.

Ранее стало известно, что воронежский полицейский попался на вымогательстве 400 тысяч рублей.

Происшествия,Евгения Беликова,Следственный комитет,ФСБ,
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