Российский адвокат пойдет под суд за миллионное мошенничество

По данным ведомства, в августе 2020 года женщина пообещала знакомому предпринимателю за вознаграждение договориться с полицейскими не помещать его партнера по бизнесу в СИЗО после обысков и задержания. При этом выполнять обязательства россиянка не собиралась. Предприниматель согласился, поверив, что напарника могут арестовать, а их компания пострадает, и передал адвокату 1,1 миллиона рублей.