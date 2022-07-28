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1 час назад

Появилось видео драки с поножовщиной постояльцев хостела в Москве

Денис Фьючин

Постояльцы столичного хостела устроили драку. Один человек пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», опубликовавший видео потасовки.

Инцидент произошел в ночное время на улице Лухмановской в Косино-Ухтомском районе. Уточняется, что один из участников конфликта достал в какой-то момент нож и ранил своего оппонента.

К месту ЧП выехали полицейские и скорая. Пострадавшего отправили в медучреждение, а виновника происшествия задержали правоохранители.

Местные жители не раз жаловались на хостел, поскольку подобные случаи нередко происходят между его постояльцами.

Происшествия,Новости Москвы,Криминал,Видео,
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