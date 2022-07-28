Появилось видео драки с поножовщиной постояльцев хостела в Москве

Постояльцы столичного хостела устроили драку. Один человек пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», опубликовавший видео потасовки.

Инцидент произошел в ночное время на улице Лухмановской в Косино-Ухтомском районе. Уточняется, что один из участников конфликта достал в какой-то момент нож и ранил своего оппонента.

К месту ЧП выехали полицейские и скорая. Пострадавшего отправили в медучреждение, а виновника происшествия задержали правоохранители.