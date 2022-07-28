Пассажира-иностранца арестовали за убийство таксиста в Подмосковье

В Серпухове 26-летнего гражданина одного из соседних государств арестовали по подозрению в убийстве 56-летнего таксиста. Об этом в четверг, 28 июля, «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

Фото: ГСУ СК России по Московской области ГСУ СК России по Московской области

По данным следствия, ночью 20 июля возле метро «Теплый стан» в Москве иностранец сел в автомобиль Nissan и попросил водителя, занимавшегося частным извозом, отвезти его к тепличному комплексу в деревне Лужки по Серпуховом.

На кадрах видно, как пассажир садится в машину потерпевшего незадолго до совершения убийства.

Когда таксист довез подозреваемого до пункта назначения, тот сказал, что у него не денег. Мужчины поссорились, в ходе конфликта иностранец задушил водителя, забрал его кошелек и телефон, после чего скрылся с места происшествия.

Личность фигуранта удалось установить после изучения записей с камер видеонаблюдения. Благодаря работе сотрудников МВД его удалось удержать. В ходе допроса иностранец признал вину.