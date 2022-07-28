В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.22EUR 61.00
Войти в почту
21 минуту назад

Пассажира-иностранца арестовали за убийство таксиста в Подмосковье

Lenta.ru

В Серпухове 26-летнего гражданина одного из соседних государств арестовали по подозрению в убийстве 56-летнего таксиста. Об этом в четверг, 28 июля, «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

Пассажира-иностранца арестовали за убийство таксиста в Подмосковье
Фото: ГСУ СК России по Московской областиГСУ СК России по Московской области

По данным следствия, ночью 20 июля возле метро «Теплый стан» в Москве иностранец сел в автомобиль Nissan и попросил водителя, занимавшегося частным извозом, отвезти его к тепличному комплексу в деревне Лужки по Серпуховом.

На кадрах видно, как пассажир садится в машину потерпевшего незадолго до совершения убийства.

Когда таксист довез подозреваемого до пункта назначения, тот сказал, что у него не денег. Мужчины поссорились, в ходе конфликта иностранец задушил водителя, забрал его кошелек и телефон, после чего скрылся с места происшествия.

Личность фигуранта удалось установить после изучения записей с камер видеонаблюдения. Благодаря работе сотрудников МВД его удалось удержать. В ходе допроса иностранец признал вину.

«В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, осуществлены допросы, а также проверка показаний на месте с участием подозреваемого, во время которой он указал на место, куда выбросил украденные у потерпевшего личные вещи», — рассказали «Ленте.ру» в управлении СКР.

Происшествия,Следственный комитет,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители