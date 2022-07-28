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23 минуты назад

Драка в московском хостеле закончилась ножевым ранением

Елена Прошина

В московском хостеле произошла драка между двумя постояльцами. Один из них получил ножевое ранение. Об этом пишет Телеграм-канал Shot.

Драка в московском хостеле закончилась ножевым ранением
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, инцидент произошел в хостеле ИП Бутылина на Лухмановской улице. Между приезжим из Крыма 40-летним Саркисом Погосяном и 31-летним Романом Снегиревым из Пензенской области произошла потасовка в здании гостиницы.

В российском городе произошла массовая драка со стрельбой

Через некоторое время драка перетекла на улицу, где Погосян достал нож и пырнул Снегирева в живот. Мужчину в тяжелом состоянии увезли в больницу, он находится в реанимации. Правоохранительные органы начали проверку по данному факту.

Ранее пьяная драка произошла в гостинице Петербурга на Двинской улице. Конфликт между двух коллег вспыхнул во время застолья. В ходе драки один из оппонентов нанес своему знакомому несколько ударов в область головы. Шум услышали сотрудники гостиницы и воспользовались тревожной кнопкой. На место прибыли сотрудники Росгвардии. Пострадавшего с травмами госпитализировали в больницу, второго мужчину задержали.

Происшествия,Росгвардия,
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