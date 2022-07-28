Пенсионерка выбросила в окно сотни тысяч рублей в Москве

По просьбе мошенников московская пенсионерка выбросила в окно две с половиной сотни тысяч рублей, сообщает «МВД Медиа».

«Предварительно установлено, что 62-летней местной жительнице на домашний телефон позвонил неизвестный, который, угрожая, потребовал денег. Выслушав его, пенсионерка положила трубку. Следом тут же позвонил другой мужчина, представившийся сотрудником полиции, и попросил оказать помощь в поимке банды вымогателей. Он убедил пожилую женщину снять в банке 270 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Как отмечает «МВД Медиа», затем псевдополицейский попросил дождаться звонка злоумышленников и сделать все по их указаниям, а денежные средства пообещал вернуть после захвата банды. Пенсионерка выполнила все требования и звонки прекратились, тогда она обратилась в полицию.

Выброшенные деньги забрал 25-летний приезжий. Частью похищенного он распорядился по своему усмотрению, а остальное через тайник передал сообщнику, которого установить пока не удалось. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Задержанный заключен под стражу, расследование продолжается.