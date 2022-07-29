Якутия снова в огне, горят сотни тысяч гектаров леса

Площадь лесных пожаров в Якутии возросла почти до 150 тыс. га, за сутки обнаружено 15 новых пожаров на площади более 1,5 тыс. га. Об этом сообщили журналистам в пятницу в республиканском оперативном штабе.

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"Обнаружено 15 лесных пожаров на общей площади 1 570 га. Всего на утро 29 июля в регионе действует 107 лесных пожаров на площади более 149 521 га. В аналогичную дату прошлого года действовало 147 пожаров на общей площади более 1,4 млн га", - сообщили в оперштабе

За сутки в Якутии потушено восемь возгораний в Амгинском, Оймяконском, Нерюнгринском и Эвено-Бытантайском районах, локализовано четыре пожара в Верхневилюйском, Таттинском и Усть-Майском районах.

Тушение

По словам замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрея Коноплева, в настоящее время принимаются меры по тушению 25 лесных и одному ландшафтному возгораниям, шесть из них находятся в зоне контроля на труднодоступных и удаленных территориях.

"В тушении принимают участие 1 320 человека, задействовано 128 единиц техники. Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям приостановлено тушение 82 пожаров на общей площади 136 326 га", - сообщил на брифинге Коноплев.

Тушение лесных пожаров в регионе осложняется жаркой сухой погодой. К борьбе с огнем привлекается авиация, в том числе зондировщики для вызова искусственных осадков.