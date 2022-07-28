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17 минут назад

Две девочки попали под поезд во Владивостоке

ТАСС

Две девочки попали под поезд во Владивостоке на перегоне Чайка - Вторая Речка. Одна девочка погибла, вторая с травмами средней степени тяжести доставлена в больницу, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального минздрава.

"Одна девочка погибла сразу на месте, вторая пострадавшая с травмами средней степени тяжести транспортирована в одну из больниц Владивостока. Сейчас состояние девочки удовлетворительное", - сказал представитель министерства.

Об обстоятельствах происшествия он рассказать не смог. В пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте сообщили, что сейчас ведомство проверяет информацию об инциденте.

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