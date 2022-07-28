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47 минут назад

В Приморье сел на мель сухогруз

Газета.Ruиещё 3

В Приморье Сухогруз "Нарва" с экипажем из 11 человек сел на мель. Об этом РИА "Новости" рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Сухогруз сел на мель в Приморском крае
Фото: Виталий Аньков/РИА «Новости»Виталий Аньков/РИА «Новости»

После инцидента планируется операция по снятию сухогруза с мели, также Приморская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности мореплавания. Оператор судна - ООО "Си-Виктори", порт приписки Владивосток.

Пострадавших в результате ЧП – нет.

Ранее сообщалось, что экипаж выброшенного на берег Сахалина сухогруза Xing Yuan отправили домой через полгода. 12 китайских моряков ждали этого момента с декабря прошлого года, когда судно село на мель. Сухогруз не смог сняться с якоря, его прибило прямо к сахалинскому берегу. С Xing Yuan откачали топливо, экипаж эвакуировали. Отправить моряков домой мешал коронавирус, сбор документов также занял много времени.

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