Сухогруз сел на мель в Приморском крае

В Приморье Сухогруз "Нарва" с экипажем из 11 человек сел на мель. Об этом РИА "Новости" рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

После инцидента планируется операция по снятию сухогруза с мели, также Приморская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности мореплавания. Оператор судна - ООО "Си-Виктори", порт приписки Владивосток.

Ранее сообщалось, что экипаж выброшенного на берег Сахалина сухогруза Xing Yuan отправили домой через полгода. 12 китайских моряков ждали этого момента с декабря прошлого года, когда судно село на мель. Сухогруз не смог сняться с якоря, его прибило прямо к сахалинскому берегу. С Xing Yuan откачали топливо, экипаж эвакуировали. Отправить моряков домой мешал коронавирус, сбор документов также занял много времени.