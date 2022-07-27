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1 час назад

Многодетный отец-насильник из Гатчины сбежал из суда

Lenta.ru

Многодетный отец Андрей Бовт, которого заподозрили в насилии над дочерью, сбежал из-под надзора санитаров из здания суда в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, Бовт днем 27 июля отпросился в туалет. Туда его сопровождали двое санитаров, но подозреваемому удалось сбежать. На поиски мужчины были ориентированы сотрудники ОМВД Гатчинского района и дорожной полиции. Судебное заседание с его участием пришлось отложить.

Ранее были раскрыты подробности о многодетной семье под Гатчиной: владельцем дома, в котором обнаружили склад оружия, оказался 46-летний уроженец Санкт-Петербурга Андрей Бовт. Мужчина проживал с двоюродной сестрой Светланой, которая приходится матерью всем восьми детям, обнаруженным в доме. Кроме оружия в доме было обнаружено множество икон. По словам соседа семьи Ивана, во дворе дома стоит крест. Другие соседи назвали семью «очень набожной» и рассказали, что они регулярно ходят в церковь.

Подозреваемый в педофилии из Химози мог быть служкой в церкви

Правоохранительные органы заинтересовались этой семьей после того, как полиции сообщили, что 46-летний глава многодетной семьи систематически подвергает сексуальному насилию одну из дочерей; в ходе визита полиции обнаружилось и оружие. Силовикам хозяин дома представился как полковник ГРУ, однако в дальнейшем отказался с ними разговаривать.

Происшествия,Видео,ГИБДД,ГРУ,
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