Бетонная плита насмерть придавила рабочего в Москве

В Москве в результате падения бетонной панели погиб строитель. Об этом сообщает портал 360 со ссылкой на источник в экстренных службах.

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Инцидент произошел 27 июля 2022 года на строительном объекте на проспекте Мира. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой медицинской помощи не сразу смогли добраться до пострадавшего, поскольку конструкции здания были серьезно повреждены.

В настоящий момент на место происшествия направились представители столичного Следственного управления Следственного комитета для установления всех обстоятельств случившегося.